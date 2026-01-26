Para la inteligencia artificial (IA), cuando se habla de seguro médico privado en tierras jaliscienses, en realidad, debería hablarse de pólizas de gastos médicos mayores contratadas con aseguradoras privadas (como GNP, AXA, Seguros Monterrey, Mapfre u otras). Dichas pólizas brindan protección ante eventos médicos de alto impacto, sin embargo, considerando el actual panorama económico, ¿cuál es su costo y qué incluye cada plan de salud? En esta nota te lo contamos.

Pero antes, considera que hay diferentes niveles de cobertura, desde los planes más económicos, mismos que cubren pruebas básicas, hasta planes de cobertura internacional, mismos que permiten acceder a una mayor red de servicios y, en algunos casos, cobertura fuera del país.

Según análisis de la IA en seguros de gastos médicos mayores actualizados a 2025–2026, el costo anual promedio en México —o lo que típicamente se pagaría por una póliza individual— varía de acuerdo con la edad del asegurado.

¿Cuánto cuesta, aproximadamente, un seguro médico privado al año en Jalisco?

Edad Costo anual promedio 0–18 años 9 mil 500 a 14 mil 19–29 años 14 mil a 24 mil 30–39 años 18 mil a 32 mil 40–49 años 24 mil a 42 mil 50–59 años 36 mil a 60 mil 60–64 años 55 mil a 90 mil

La IA resalta que estos valores son orientativos y no invariables, ya que están basados en primas medias con un deducible y coaseguro estándar (usualmente de 10 por ciento).

¿Qué te incluye un seguro médico privado en Jalisco?

Las coberturas pueden variar, pero en términos generales los seguros médicos de gastos mayores en Jalisco suelen incluir lo siguiente:

Consultas médicas en general y con especialistas en clínicas privadas.

Hospitalización en salas privadas o semi-privadas.

Cirugías y procedimientos quirúrgicos necesarios.

Urgencias 24 horas en centros hospitalarios dentro de la red.

Pruebas diagnósticas como análisis de laboratorio, rayos X, resonancias, etc.

Tratamientos hospitalarios completos.

Medicina preventiva y chequeos, según plan específico.

Rehabilitación y fisioterapia, en muchos casos.

En conclusión, contratar un seguro médico siempre implicará una buena y para nada barata inversión; para un adulto joven, el costo puede ir desde los 15 a 35 mil o más, mientras que para adultos mayores o planes más amplios puede ser arriba de 60 mil.

