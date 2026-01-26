Con una propuesta pensada para despertar la imaginación y el asombro de chicos y grandes, la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ), abrirá su temporada de conciertos familiares del año.

Se trata del primer concierto del año en formato familiar de la OFJ, diseñado para públicos a partir de los seis años, con el objetivo de acercar a nuevas generaciones a la experiencia de la música sinfónica a través de un programa lúdico, narrativo y visualmente sugerente.

El ensamble ofrecerá dos únicas funciones el domingo 1 de febrero, a las 11:00 y a las 13:00 horas, en el Teatro Degollado.

Los boletos tienen un costo desde 100 pesos y están disponibles en las taquillas del Teatro Degollado y a través del sistema Boletomovil.com.

La dirección musical estará a cargo de Rodrigo Sierra Moncayo, quien fungirá como director huésped, mientras que la conducción narrativa correrá por cuenta de la actriz, directora de teatro y clown Gabriela Pescador, cuya participación articulará las piezas como un relato continuo, pensado para dialogar con públicos infantiles.

El programa abre con el “Rondó de Les biches”, de Francis Poulenc, una obra en la que el compositor francés despliega un juego de ironía y danza gracias a su tono festivo.

La música fluye con naturalidad entre el humor y la sofisticación. A continuación, los acordes toman la forma de un animal en “El carnaval de los animales”, de Camille Saint-Saëns, una de las obras más célebres del repertorio sinfónico para públicos jóvenes.

En esta pieza, el compositor francés transforma a la orquesta en un desfile de personajes, pues cada instrumento encarna una criatura distinta. Para esta interpretación, la OFJ contará con la participación de los pianistas Carlos Gutiérrez y Pablo Haro Legaspi.

El concierto culmina con la Suite “El Pájaro de Fuego” de Igor Stravinsky, una obra que traslada al público a un universo mítico y fantástico.

Además del atractivo musical, las funciones coinciden con la reciente renovación de la Plaza de la Liberación, lo que facilitará el acceso peatonal al Teatro Degollado.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO





