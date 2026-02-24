¿Cuál es la distancia entre Guadalajara y Tapalpa, donde encontraron a El Mencho?

Jalisco se convirtió en tema central a nivel nacional e internacional tras la oleada de hechos violentos registrada el pasado domingo en distintos puntos del Estado. Guadalajara y Tapalpa fueron dos de los municipios que concentraron mayor atención, en una jornada que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El 22 de febrero de 2026, el Gobierno Federal, en coordinación con fuerzas estatales, encabezó un operativo cuyo objetivo era la detención del líder del Cártel Nueva Generación (CNG). No obstante, tras el despliegue de seguridad, Oseguera Cervantes fue abatido, lo que desencadenó una serie de bloqueos, quema de vehículos y actos violentos en diversas regiones del país.

El nombre de Tapalpa cobró relevancia luego de que se revelara que el capo mexicano se ocultaba en una de las zonas más exclusivas del Estado. Con apoyo del Gobierno de Estados Unidos, las autoridades ubicaron al líder criminal en una cabaña dentro del complejo residencial “Tapalpa Country Club”, situado en el kilómetro 5.4 de la carretera Tapalpa–San Gabriel, un espacio rodeado de naturaleza y caracterizado por su alto nivel de privacidad.

Tras darse a conocer el fallecimiento del narcotraficante, la violencia se expandió rápidamente a distintos puntos de la República. Sin embargo, lo que sorprendió a muchos habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara fue la cercanía geográfica con quien era considerado uno de los hombres más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

¿Cuál es la distancia entre Guadalajara y Tapalpa?

De acuerdo con sitios especializados en rutas y movilidad, la distancia en línea recta entre Guadalajara y Tapalpa es de aproximadamente 90.29 kilómetros. Sin embargo, la ruta por carretera se extiende a cerca de 119.85 kilómetros, lo que representa un trayecto promedio de una hora con 50 minutos en automóvil particular, bajo condiciones normales.

Este tiempo puede variar dependiendo del tráfico, las condiciones climáticas o si el traslado se realiza en transporte público. A pesar de los recientes acontecimientos, Tapalpa continúa posicionándose como uno de los destinos turísticos más cercanos y visitados por habitantes de la Perla Tapatía.

¿Qué sucedió tras la muerte de “El Mencho”?

La Fiscalía General de la República confirmó que el cuerpo de Oseguera Cervantes fue trasladado a la Ciudad de México para la realización de las diligencias correspondientes. Un día después, las autoridades informaron que se confirmó su identidad mediante pruebas biológicas, aunque el cuerpo permanecerá bajo custodia federal como parte de las investigaciones en curso.

Durante el domingo 22 y el lunes 23 de febrero se registraron diversos hechos violentos en distintas regiones del país, que incluyeron la toma e incendio de vehículos para bloquear carreteras, enfrentamientos con armas de fuego y otros actos que generaron tensión entre la población.

Las autoridades estatales y federales reforzaron la presencia de fuerzas de seguridad en puntos estratégicos con el objetivo de restablecer el orden y garantizar la movilidad, mientras se evaluaban los daños ocasionados por los bloqueos y se trabajaba en la reapertura de vialidades afectadas.

