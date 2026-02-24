Luego de que el Gobernador Pablo Lemus Navarro anunció la desactivación del código rojo en la entidad y en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), la Universidad de Guadalajara informó que las actividades académicas y administrativas presenciales se reanudarán de manera normal en los centros universitarios, preparatorias y módulos de la Red Universitaria a partir de mañana.

El anuncio llega tras el llamado del Mandatario estatal a reactivar la actividad social y productiva de Jalisco luego de los hechos de violencia registrados en los últimos días , derivados del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

El resto de planteles educativos públicos de la entidad también regresarán a clases presenciales mañana. La UdeG llamó a la comunidad docente, estudiantil y administrativa a mantenerse atenta a los canales y redes sociales oficiales de cada centro universitario, preparatoria y módulo.

"La Universidad continuará dando seguimiento permanente a la evolución de las condiciones en todo el Estado y mantendrá comunicación constante con sus comunidades educativas a fin de tomar las decisiones pertinentes para el adecuado desarrollo de las actividades académicas", se lee en el comunicado.

Por su parte, el Centro Universitario del Sur, ubicado en el municipio de Ciudad Guzmán, continuará con clases virtuales hasta el 28 de febrero debido a los bloqueos, incendios de vehículos y daño a carreteras estatales que se registran en la región. No obstante, las actividades administrativas sí se llevarán a cabo de forma presencial a partir de mañana.

"Cualquier cambio se informará de manera oportuna por los canales oficiales. Los casos particulares, tratarlos con sus jefes inmediatos para atender cualquier circunstancia con la mayor sensibilidad", apunta el comunicado.

