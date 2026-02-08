Luego de que vecinos de la colonia Las Pintas, en El Salto, bloquearon los 12 carriles de la Carretera a Chapala en enero pasado para exigir la reapertura del retorno de avenida Las Torres, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) informó que este paso subterráneo fue reabierto de manera provisional. Cuenta con señalización vertical y horizontal, así como reductores de velocidad, a fin de mejorar la seguridad de conductores y peatones.

El retorno, que era una alcantarilla pluvial, fue cerrado con motivo de las obras de modernización y del sistema de Macrobús que se llevan a cabo en la carretera y que conectará al Aeropuerto Internacional de Guadalajara con el resto de la metrópoli. Esta vía permanecerá abierta hasta que se cuente con los dos retornos oficiales contemplados en el proyecto original de la vialidad, se comprometió la SIOP con los vecinos inconformes.

El pasado 19 de enero, manifestantes bloquearon la circulación en la carretera por más de dos horas. Luego de obtener una respuesta negativa del Gobierno de Jalisco a su petición, optaron por salir y tomar la vialidad. Al ver el caos vial que ocasionaron, además de que decenas de pasajeros abandonaron sus autos y continuaron a pie, con maletas en mano, hasta el Aeropuerto, personal de la SIOP acudió al sitio y se comprometió a realizar la reapertura del retorno.

