Aseguran vehículos robados en presunto centro de remarcado en Tonalá

Dos vehículos con reporte de robo fueron recuperados por la Policía Estatal Preventiva tras el aseguramiento de una finca en Tonalá, que presuntamente era utilizada como centro de remarcado de automóviles.

Luego de recibir un reporte a través del C5 Jalisco, los oficiales acudieron al cruce de avenida Prolongación Victoria y Prolongación Logroño, en el fraccionamiento Villas del Cortijo . En el sitio encontraron una finca en construcción donde había varias matrículas y vehículos estacionados. El lugar coincidía con el reporte y con los trabajos de inteligencia realizados por la Policía del Estado.

Al interior de la finca se localizaron al menos dos automóviles con reporte de robo de días atrás; uno de ellos habría sido robado el pasado 4 de febrero en la colonia Arrayanes, en Guadalajara, de acuerdo con información extraoficial.

Personal de la Fiscalía del Estado cateó el inmueble ayer, mientras que elementos de la Policía de Jalisco mantienen asegurada la finca.

Guadalajara es segundo lugar nacional en robo de vehículos

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Guadalajara ocupa el segundo lugar a nivel nacional en robo de vehículos asegurados, solo por detrás de Culiacán. Durante el periodo más reciente de análisis, de junio de 2024 a julio de 2025, en la Perla Tapatía fueron robados dos mil 539 automóviles.

En tanto, durante el mismo periodo, el 33 por ciento de los robos se cometieron con violencia, mientras que la media nacional supera el 57 por ciento de los casos.

