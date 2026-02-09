El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que se registra un corte en el suministro de agua potable en diversas colonias del municipio de San Pedro Tlaquepaque.

De acuerdo con el organismo, la afectación se debe a una nueva obstrucción en el sistema de filtros de la Planta Potabilizadora de Miravalle, situación que ha provocado una disminución temporal en la producción de agua.

Ante este escenario, el SIAPA señaló que el servicio será suspendido en las zonas afectadas y que el restablecimiento del suministro se realizará de manera gradual, conforme avancen los trabajos de recuperación del Tanque Álamo Regulador.

De forma paralela, el organismo ha reforzado el operativo de abastecimiento emergente para apoyar a la población afectada.

Las colonias con afectaciones son:

Álamo Oriente

Colonial Tlaquepaque

El Álamo

Haciendas de Tlaquepaque

Jardines de Tlaquepaque

La Capacha

Lomas de Tlaquepaque

Quintero, Rancho Blanco

San Francisco, San Juan

Súper Manzana El Álamo

Tlaquepaque Centro

La normalización total del servicio está prevista para el transcurso del miércoles 11 de febrero.

En caso de cualquier duda o aclaración, el SIAPA pone a disposición los siguientes medios para que resuelvas tus preguntas.

Facebook: siapagdl

siapagdl X: siapagdl

siapagdl SIAPATEL: 333668248

MF