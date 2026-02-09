Lunes, 09 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

El SIAPA reporta corte de agua en estas colonias de la ZMG

De acuerdo con el organismo, la afectación se debe a una nueva obstrucción en el sistema de filtros de la Planta Potabilizadora de Miravalle

Por: Moisés Figueroa

el SIAPA señaló que el servicio será suspendido en las zonas afectadas y que el restablecimiento del suministro se realizará de manera gradual, conforme avancen los trabajos de recuperación del Tanque Álamo Regulador. EL INFORMADOR / ARCHIVO

el SIAPA señaló que el servicio será suspendido en las zonas afectadas y que el restablecimiento del suministro se realizará de manera gradual, conforme avancen los trabajos de recuperación del Tanque Álamo Regulador. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que se registra un corte en el suministro de agua potable en diversas colonias del municipio de San Pedro Tlaquepaque.

De acuerdo con el organismo, la afectación se debe a una nueva obstrucción en el sistema de filtros de la Planta Potabilizadora de Miravalle, situación que ha provocado una disminución temporal en la producción de agua.

Ante este escenario, el SIAPA señaló que el servicio será suspendido en las zonas afectadas y que el restablecimiento del suministro se realizará de manera gradual, conforme avancen los trabajos de recuperación del Tanque Álamo Regulador. 

De forma paralela, el organismo ha reforzado el operativo de abastecimiento emergente para apoyar a la población afectada.

Las colonias con afectaciones son:

  • Álamo Oriente
  • Colonial Tlaquepaque
  • El Álamo
  • Haciendas de Tlaquepaque
  • Jardines de Tlaquepaque
  •  La Capacha
  • Lomas de Tlaquepaque
  • Quintero, Rancho Blanco
  • San Francisco, San Juan
  • Súper Manzana El Álamo 
  • Tlaquepaque Centro

La normalización total del servicio está prevista para el transcurso del miércoles 11 de febrero.

En caso de cualquier duda o aclaración, el SIAPA pone a disposición los siguientes medios para que resuelvas tus preguntas.

  • Facebook: siapagdl
  • X: siapagdl
  • SIAPATEL: 333668248

MF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones