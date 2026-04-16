Corte de agua en ZMG: ¿Cuándo se restablece el servicio en la colonia afectada?

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) ha emitido un aviso importante para los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) respecto a una nueva interrupción en el servicio de agua potable.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la dependencia, se presentarán bajas presiones y falta de suministro en una zona específica de la ciudad, lo que requiere la preparación anticipada de los vecinos afectados.

La zona que experimentará esta medida es la colonia Oblatos, ubicada en el municipio de Guadalajara, donde los residentes notarán la falta del líquido vital a partir de las 22:00 horas de este jueves 16 de abril.

Motivo de la suspensión del suministro de agua en la ZMG

El corte de agua que se presentará en esta demarcación obedece estrictamente a los trabajos programados de lavado y mantenimiento del Tanque Oblatos, una infraestructura clave para la distribución en el oriente de la ciudad.

Según explicó el organismo público, estas acciones operativas forman parte de una estrategia inmediata y necesaria para mejorar sustancialmente la calidad del agua que llega a los hogares tapatíos.

Asimismo, estas labores de limpieza profunda permiten que los tanques de almacenamiento funcionen de manera mucho más eficiente, garantizando un servicio óptimo y seguro a largo plazo para toda la población.

¿Cuándo se restablece el servicio en la colonia afectada?

Ante la natural preocupación de los usuarios sobre la duración de esta afectación, el SIAPA ha establecido un tiempo estimado para la conclusión de las maniobras y la recuperación total de la red hidráulica.

Se prevé que el servicio de agua potable comience a normalizarse de forma paulatina durante la tarde del sábado 18 de abril, una vez que los equipos técnicos finalicen las tareas de lavado en las instalaciones.

Es fundamental recordar que el restablecimiento del suministro es un proceso gradual, por lo que la presión del agua en las tuberías irá aumentando progresivamente hasta alcanzar su nivel habitual en todas las viviendas de la colonia Oblatos.

Recomendaciones para los habitantes y cuidado del agua

Ante esta situación temporal, las autoridades recomiendan encarecidamente a los habitantes almacenar agua suficiente con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante los días que se mantenga el corte.

Además, se sugiere utilizar el agua almacenada de manera responsable y consciente, priorizando en todo momento actividades esenciales como la preparación de alimentos, el aseo personal y la limpieza básica del hogar.

Por otro lado, el SIAPA exhortó a la ciudadanía a evitar arrojar basura en la vía pública y a desechar correctamente los residuos, con el fin de prevenir obstrucciones en la infraestructura que puedan derivar en inundaciones durante el temporal.

Cómo solicitar pipas GRATIS en la ZMG

En caso de que algún usuario requiera apoyo extraordinario debido a la falta de suministro, el organismo ofrece el servicio de pipas gratuitas, el cual se puede solicitar a través de la línea SIAPATEL (073) o mediante sus redes sociales oficiales en X y Facebook (@siapagdl).

Finalmente, cabe destacar que estas acciones de mantenimiento se suman al Plan Preventivo Anual 2026 del SIAPA, mediante el cual ya se ha concluido la limpieza de la presa Las Pintas y del vaso regulador Revolución, preparando a la metrópoli para la próxima temporada de lluvias.

MF