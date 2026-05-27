Coparmex avala aplazamiento de Reforma Judicial para el 2028

El Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex) manifestó su respaldo al aplazamiento de la reforma judicial, pero pidió consolidar el Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial.

El presidente del organismo, Luis Beas, dijo que en Coparmex Jalisco ven de manera positiva la apertura para revisar la Reforma Judicial y postergar la elección hasta 2028.

"Reducir presiones operativas y abrir espacio para mejorar el modelo es un paso correcto. Sin embargo también señalamos que postergar no resuelve por sí mismo los retos de fondo", precisó.

El dirigente empresarial sostuvo que persisten elementos que mantienen dudas sobre si realmente se privilegiará el mérito, la experiencia y la independencia judicial.

"La legitimidad del sistema judicial no debe depender únicamente de procesos electorales. México necesita jueces y magistrados con preparación técnica, integridad y trayectoria, respaldados por instituciones sólidas y confiables", sostuvo el dirigente del sindicato patronal.

Finalmente aseguró que la certeza jurídica es clave para la inversión, la competitividad y la confianza.

"Desde Coparmex Jalisco reiteramos nuestra disposición a fortalecer una reforma que consolide el Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial", concluyó.

Este martes el partido Morena y sus aliados aprobaron en lo general, por 341 votos a favor y 124 en contra, la reforma constitucional para realizar la segunda elección de magistrados y jueces, el primer domingo de junio del 2028.

Después de cuatro horas y media de discusión, decretaron un receso, y las reservas al dictamen serán discutidas mañana, a partir de las 09:00 horas.

La reforma también plantea crear una Comisión Coordinadora para proponer candidatos, modificar las boletas y establecer la capacitación permanente a magistrados y jueces, por parte de la Escuela Nacional de Formación Judicial.

Establecer que la elección del 2028 podrá ser concurrente con la revocación de mandato; y otorgar otro año de cargo a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en lugar de concluir su encargo en 2027, lo harán en 2028.

Durante la discusión, los diputados del PAN, PRI y MC rechazaron la reforma propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, y aseguraron que no corrige las deficiencias de la reforma al Poder Judicial, aprobada en septiembre de 2024.

MF