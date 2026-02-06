Canacar convoca a Asamblea Delegacional en Jalisco

El próximo viernes 13 de febrero de 2026, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) llevará a cabo su Asamblea Delegacional en Jalisco, dirigida a los afiliados de dicha entidad y de la región Nayarit.

En un comunicado, la institución informó que la reunión tendrá lugar en el Edificio MMIND, Piso 6, Interior E, Avenida Faro 2350, Colonia Verde Valle del municipio de Guadalajara.

El orden del día contempla el registro de asistencia, la declaración del quórum legal y el proceso de elección de representantes regionales, con votación abierta de 08:00 a 18:00 horas, bajo la supervisión de la Comisión de Asuntos Electorales.

A través de esta convocatoria, la Canacar pretende reafirmar su compromiso con la transparencia y la participación democrática de sus afiliados, fortaleciendo la representación del sector en Jalisco y Nayarit.

