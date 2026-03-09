Consejo Regulador del Tequila entrega reconocimientos a restaurantes en Japón

En el marco de una gira de trabajo por Japón para participar en FOODEX, la feria internacional de alimentos y bebidas más grande de Asia, fueron entregados 11 "Distintivos T" para reconocer a establecimientos japoneses que, a través de su trabajo diario, promueven y difunden la Cultura del Tequila.

Durante su mensaje, el presidente del Consejo Regulador del Tequila (CRT) agradeció el respaldo y la presencia de autoridades federales y estatales, así como el acompañamiento del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y el apoyo de la Embajada de México en Japón.

"La exportación de Tequila hacia Japón ha venido creciendo casi al 10 por ciento en los últimos nueve años, y esto implica que ha pasado de un millón 600 mil litros aproximadamente a cuatro millones de litros (… ) Y el que hoy hayamos dado los Distintivos a establecimientos japoneses nos abre la puerta para muchos más, que estoy seguro de que se irán sumando" precisó el líder del CRT, Aurelio López.

Por su parte, el Jefe de Cancillería de la Embajada de México en Japón, Saúl Zambrano, destacó la relevancia de Jalisco y su bebida emblemática como elementos de identidad y desarrollo.

"Jalisco es hospitalidad, trabajo, dedicación, cultura, deporte, mariachi, gastronomía, pueblos mágicos, playas, sitios coloniales y religiosos, pero también es industria, infraestructura, innovación, emprendimiento y agronegocios. El mundial de futbol es un escaparate global que favorece la proyección internacional" afirmó.

El Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico de Jalisco, Mauro Garza, destacó que Jalisco es el gigante agroalimentario de México, un Estado que apuesta por la innovación y una entidad que se está convirtiendo en gigante logístico.

"Desde Tokio queremos mandar un mensaje clave: Jalisco es un socio confiable, competitivo, abierto al mundo, un estado que trabaja con visión global y que impulsa el desarrollo. Seguiremos construyendo puentes entre Japón y Jalisco que se traduzcan en más turismo, más inversión y más oportunidades para todos", señaló.

Los establecimientos japoneses que recibieron el "Distintivo T" fueron:

Asahi Breweries Rojo Amigo Kitchen Dobe Dobe Do Tacos Trap Shun Zen Kan Hase Kawa Bar Bar Nargo Dining Bar 3F Huge Corp Human Hospitality Group Big Liquor Store Kawachiya Geo Back Rack Spirits

Convenio con SADER

En la misma sede diplomática, el Consejo Regulador del Tequila firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco (SADER), encabezada por Eduardo Ron Ramos, con el objetivo de seguir trabajando en conjunto para impulsar la trazabilidad y planeación estratégica de la Cadena Productiva Agave Tequila.

"Lo que queremos es que a partir de esa tecnología que ha desarrollado el CRT, compartiéndolo con la secretaria estatal y después federal fijemos criterios para que los productores de agave no sobre inviertan , no se sobre inventaríen y que haya una planeación que permita hacerla rentable de una manera permanente, no muy rentable y que después haya perdidas", explicó Aurelio López Rocha.

En el evento también estuvieron presentes el ministro de Agricultura de la Embajada de México en Japón, José Alberto Cuellar, secretarios del Gobierno de Jalisco; el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jorge Esteve Recolons, y empresarios.

Águila en Vuelo En el cierre del encuentro, y en reconocimiento a su apoyo y colaboración institucional, el CRT entregó el reconocimiento "Águila en Vuelo" al Jefe de Cancillería de la Embajada de México en Japón, Saúl Zambrano y al ministro de Agricultura José Alberto Cuellar.

