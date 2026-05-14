Vivienda del Bienestar en Jalisco: Requisitos para aplicar en mayo de 2026

El sueño de tener casa propia es una realidad incipiente para miles de familias tapatías gracias al programa Vivienda para el Bienestar. En Jalisco, las primeras unidades habitacionales ya se encuentran totalmente listas para ser entregadas y habitadas, ubicándose específicamente en el municipio de El Salto. Si estás cansado de pagar renta mes con mes y buscas estabilidad financiera para tu familia en pleno mayo de 2026, este es el momento exacto para revisar a detalle si cumples con los criterios de selección.

Cabe recordar que este esfuerzo entre el Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) está diseñado para proteger a los trabajadores de bajos ingresos. El objetivo principal de la iniciativa es ofrecer inmuebles de calidad a un costo muy inferior al del mercado inmobiliario actual, permitiendo que las mensualidades sean accesibles y no ahorquen la economía familiar.

¿Cuáles son los requisitos si cotizas en el Infonavit?

Para los trabajadores formales que ya cuentan con seguridad social, el proceso burocrático se ha simplificado para agilizar las entregas. Como primer paso, debes tener al menos seis meses de antigüedad ininterrumpida en tu empleo actual y percibir un sueldo mensual que oscile estrictamente entre uno y dos salarios mínimos.

Además, es un requisito indispensable contar con los 1080 puntos requeridos por el instituto, no tener ningún crédito hipotecario vigente en este momento, ni haber recibido subsidios federales previos para la compra de inmuebles.

Si cumples cabalmente con este perfil, el Infonavit te notificará de manera directa mediante un mensaje SMS, un correo electrónico o una carta postal para que inicies tu trámite formal.

También puedes tomar la iniciativa, adelantarte al proceso y actualizar tus datos de contacto directamente en la plataforma digital "Mi Cuenta Infonavit". Actualmente, el punto de atención presencial habilitado en Jalisco opera de lunes a domingo en el fraccionamiento Parques del Triunfo IV.

Requisitos de la Conavi para quienes no tienen seguro social

Si trabajas por tu cuenta en el sector informal o simplemente no estás afiliado al Infonavit ni al Fovissste, la Conavi es la dependencia gubernamental encargada de gestionar y aprobar tu solicitud.

Los aspirantes a este beneficio deben ser mayores de edad (o menores emancipados con dependientes económicos), comprobar ingresos mensuales muy limitados y no ser propietarios de ninguna otra vivienda. Un factor absolutamente crucial para ser aceptado es residir actualmente en las denominadas Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), áreas geográficas definidas por el gobierno federal por su alto grado de marginación y vulnerabilidad.

Para registrarte exitosamente en los módulos del Bienestar cuando se abran las convocatorias oficiales en tu municipio, deberás presentar una documentación muy básica pero indispensable:

Identificación oficial vigente con fotografía

La Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada

Comprobante de domicilio reciente que no exceda los tres meses de antigüedad.

Durante tu visita presencial, los servidores públicos capacitados te aplicarán una Cédula de Diagnóstico detallada para evaluar a fondo tu situación socioeconómica real y determinar tu viabilidad.

Recomendaciones para asegurar tu Vivienda para el Bienestar

Para evitar contratiempos innecesarios, sigue estos pasos:

1) Verifica tu puntaje en el portal oficial si eres derechohabiente y mantén tu información actualizada.

2) Reúne copias legibles de tu INE y comprobante de domicilio en una carpeta especial.

Recuerda que todos los trámites gestionados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) son estrictamente gratuitos y personales, así que cuídate de los intermediarios. Finalmente, no olvides que el acceso a una vivienda digna ya es un derecho en Jalisco.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO