Conmemoran 110° Aniversario de la Escuela Militar de Aviación

Autoridades estatales y elementos del Ejército Mexicano conmemoraron la ceremonia por el aniversario 110 de la Escuela Militar de Aviación, celebrada en el Colegio del Aire en Zapopan.

La ceremonia fue encabezada por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, quien acompañó al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en dicho evento.

La ceremonia comenzó poco después de las 10:00 horas con un desfile preparado por parte de los cadetes que integran la Escuela Militar de Aviación.

Rodolfo Tinoco, director de Escuela Militar de Aviación, recordó el origen de la institución, la cual comenzó su historia en el año 1915, siendo el primer jefe constitucionalista Venustiano Carranza, ex presidente de México.

En 1917, la escuela cambió a su nombre actual y un año después, se graduó el primer piloto aviador, el teniente Samuel Rojas Razo, quien se convirtió en el "primero en América Latina en realizar acrobacias aéreas", recordó Tinoco.

La Escuela Militar de Aviación ha tenido distintas sedes como Balbuena, Veracruz, Monterrey, Guadalajara y finalmente las instalaciones de la Base Aérea en el municipio de Zapopan.

Tinoco explicó que desde la fundación de la Escuela, han egresado 54 mujeres y 4 mil 898 hombres pilotos aviadores, así como 113 becarios de países amigos: "Jóvenes que se han formado con profesionalismo y con valores como el honor, el deber, la lealtad y el patriotismo, preceptos que se constituyen como herramientas fundamentales para afrontar los retos de su trayectoria militar".

El desfile contó con la presencia de cientos de cadetes, quienes entonaron cantos militares y acompañados de algunas águilas.

OB