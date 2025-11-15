Por la noche de este pasado viernes, dos hombres fueron agredidos a balazos en el municipio de Guadalajara, resultando en la muerte de uno de ellos. El ataque ocurrió en el cruce de las calles Jorge del Moral y Soledad Calleja, en la colonia Insurgentes del municipio mencionado.

En el sitio de los hechos, fueron agredidos un hombre de 44 años de edad y otro de 51 años —quien pasaba por el lugar—. El primero falleció allí mismo debido a las lesiones por arma de fuego; el segundo resultó herido por un impacto en la espalda, por lo cual fue llevado por sus familiares a un puesto de socorro para ser atendido.

“Al arribo de la unidad, se localiza un hombre de aproximadamente 44 años sobre la banqueta, con múltiples lesiones por armas de fuego. Aparentemente, en el momento de la agresión, pasaba un masculino de 51 años, quien de manera circunstancial también resulta herido en la espalda. Este alcanza a correr unos metros hasta la esquina, donde se resguarda. Los familiares lo llevan a un puesto de socorro para su atención médica”, señalaron las autoridades.

Los familiares del primer fallecido solicitaron ayuda inmediata al 911, sin embargo, al arribo de los cuerpos de emergencia, la víctima ya no contaba con signos vitales.

“De los agresores tenemos dos versiones: una, que venían dos sujetos a pie y se fueron corriendo; los otros testigos nos mencionaron que vieron un vehículo y una motocicleta a alta velocidad, presuntamente relacionados con los hechos”, indicó la policía.

AO

