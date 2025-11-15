Bomberos de Zapopan controlan incendio en Puerta de Hierro

Oficiales de la Base 1 de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan sofocaron un incendio que se presentó durante la madrugada de este sábado en una residencia ubicada dentro del fraccionamiento Puerta de Hierro, en el municipio.

Elementos de Bomberos de Zapopan se presentaron en una vivienda ubicada entre los cruces de las calles Senderos de los Robles y Sendero de los Pinos tras el reporte de incendio. El fuego se encontraba propagado en un estudio de 4 x 4 metros, afectando un librero y un escritorio de madera, además de una segunda habitación de 4 x 8 metros.

Los bomberos controlaron las llamas con agua a presión y procedieron a realizar labores de ventilación y enfriamiento del área. Una vez que terminaron los trabajos de seguridad y que el espacio se consideró habitable nuevamente, la residencia fue entregada a sus habitantes.

La dependencia, a través de su perfil oficial de Facebook, Protección Civil y Bomberos de Zapopan, informó que no se presentaron personas lesionadas durante el incidente y su posterior extinción.

El incendio es el segundo reportado en las últimas horas en viviendas del municipio, luego de que ayer por la noche se informara de un incendio que afectó tres viviendas en el cruce de Valle del Cobre y Valle de la Plata, en la colonia Jardines del Valle. En dicho suceso, el fuego se habría originado luego de que un cilindro de 30 kg de Gas LP con fuga explotara dentro de una de las casas, lo que provocó la conflagración y daños en los techos de los patios de los domicilios vecinos. La vivienda con mayores afectaciones presentó daños en patio, cocina y sala, además de pérdidas en electrodomésticos, bicicletas y herramienta para soldar.

No obstante, ambas afectaciones fueron atendidas sin registrarse lesionados ni víctimas mortales.

¿Cómo reportar un incidente ante Bomberos de Zapopan?

En caso de incendio o algún otro incidente, se pide a la población utilizar el número global de emergencias (911) o comunicarse a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan a través del teléfono 33 3818 2203.

Recuerda que, tal y como sucedió en esta ocasión, la atención rápida puede determinar la extensión del fuego, sobre todo cerca de espacios inflamables.

