Congreso de Jalisco reconocerá a la FIL por 40 aniversario

El Congreso de Jalisco avaló acuerdos legislativos para reconocer a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) por su 40 aniversario y para buscar declararla como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Jalisco y sus Municipios, en la categoría de Bien de Interés Estatal.

Para ello, el Congreso convocará a Sesión Solemne en la fecha acordada por la Junta de Coordinación Política para la entrega de un reconocimiento oficial a la FIL y su principal auspiciante y organizadora, la Universidad de Guadalajara.

Esto para reconocer el “mérito a su trayectoria de cuatro décadas como el mayor evento literario y editorial del mundo hispanohablante, su contribución al posicionamiento de Guadalajara y Jalisco como referentes culturales de alcance mundial, y su papel como motor de fomento a la lectura, la creación literaria, el diálogo intercultural y el desarrollo económico de la región”, se lee en el acuerdo.

En dicha sesión, se hará entrega de un reconocimiento oficial a nombre del Congreso del Estado de Jalisco, así como mención honorífica de las instituciones y organizaciones que han impulsado a la FIL.

El segundo acuerdo es para que a la FIL se le reconozca de manera formal como expresión del Patrimonio cultural Inmaterial del Estado de Jalisco.

Además, se deberán establecer las medidas de salvaguarda necesarias para garantizar la permanencia, continuidad, promoción y difusión de este bien cultural, en coordinación con la Universidad de Guadalajara y con las instancias municipales, federales e internacionales competentes, así como promover ante instancias nacionales e internacionales el reconocimiento de la FIL, incluyendo su eventual postulación ante la UNESCO para su inscripción en listas de patrimonio cultural de relevancia mundial.

El diputado Tonatiuh Bravo, promotor de la propuesta, destacó la aprobación por parte del Congreso de ambos acuerdos.

“Está cumpliendo con su más alta responsabilidad. No solo legisla sobre presupuestos y competencias, sino también es guardián de la memoria colectiva, promotor del bien público y grande de lo que Jalisco ha construido con décadas de esfuerzo para que sea reconocido y protegido”.

MF