Proponen regular hospedaje para proteger a menores rumbo al Mundial

Las diputadas de Movimiento Ciudadano Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas presentaron una iniciativa para reforzar la seguridad de niñas, niños y adolescentes en hoteles y plataformas de hospedaje con miras al Mundial de futbol.

La propuesta busca establecer medidas obligatorias para regular el acceso de menores y prevenir posibles casos de violencia o abuso en estos espacios, y busca la adición y modificación a disposiciones de la Ley de Turismo para el Estado de Jalisco y sus Municipios, con la creación de un capítulo nuevo: "De los servicios de hospedaje a través de plataformas digitales".

"Son medidas de seguridad para todas las plataformas de hospedaje que deben de estar reguladas. Que los hoteles y las plataformas regulen el acceso de las niñas, niños y adolescentes, nos referimos a lo siguiente: que se cree un registro de cuántas personas, cuántas viviendas tenemos esta función y cuántos servicios prestan al mes cada una de estas", dijo Mónica Magaña.

Las acciones planteadas consisten en seis medidas concretas: regular el acceso de niñas, niños y adolescentes en hoteles y plataformas; crear un registro de las viviendas que prestan el servicio con reporte semestral; obligar a instalar cámaras en los accesos con grabaciones disponibles por un año para las autoridades; hacer obligatoria la identificación de menores.

También se plantea exigir carta de patria potestad o documento de parentesco para su ingreso; así como respaldar todo lo anterior con protocolos coordinados entre la Secretaría de Turismo de Jalisco y el SIPINNA.

La legisladora añadió que la iniciativa no es persecutoria ni prohíbe el desarrollo de esta actividad económica, sino que busca que todas las plataformas digitales operen con controles claros.

"Cuando un niño o una niña entra a un departamento sin que nadie sepa quién va o por qué, vale mucho más cuidar a nuestras infancias que una comodidad administrativa".

Además, Gabriela Cárdenas indicó que las plataformas tendrán facultades para denunciar posibles delitos, mientras que la Secretaría de Turismo podrá realizar visitas de inspección.



YC