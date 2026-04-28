Proponen regular hospedaje para proteger a menores rumbo al Mundial

Las diputadas de Movimiento Ciudadano Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas presentaron una iniciativa para reforzar la seguridad de niñas, niños y adolescentes en hoteles y plataformas de hospedaje con miras al Mundial de futbol.La propuesta busca establecer medidas obligatorias para regular el acceso de menores y prevenir posibles casos de violencia o abuso en estos espacios, y busca la adición y modificación a disposiciones de la Ley de Turismo para el Estado de Jalisco y sus Municipios, con la creación de un capítulo nuevo: "De los servicios de hospedaje a través de plataformas digitales"."Son medidas de seguridad para todas las plataformas de hospedaje que deben de estar reguladas. Que los hoteles y las plataformas regulen el acceso de las niñas, niños y adolescentes, nos referimos a lo siguiente: que se cree un registro de cuántas personas, cuántas viviendas tenemos esta función y cuántos servicios prestan al mes cada una de estas", dijo Mónica Magaña.Las acciones planteadas consisten en seis medidas concretas: regular el acceso de niñas, niños y adolescentes en hoteles y plataformas; crear un registro de las viviendas que prestan el servicio con reporte semestral; obligar a instalar cámaras en los accesos con grabaciones disponibles por un año para las autoridades; hacer obligatoria la identificación de menores.También se plantea exigir carta de patria potestad o documento de parentesco para su ingreso; así como respaldar todo lo anterior con protocolos coordinados entre la Secretaría de Turismo de Jalisco y el SIPINNA.La legisladora añadió que la iniciativa no es persecutoria ni prohíbe el desarrollo de esta actividad económica, sino que busca que todas las plataformas digitales operen con controles claros."Cuando un niño o una niña entra a un departamento sin que nadie sepa quién va o por qué, vale mucho más cuidar a nuestras infancias que una comodidad administrativa".Además, Gabriela Cárdenas indicó que las plataformas tendrán facultades para denunciar posibles delitos, mientras que la Secretaría de Turismo podrá realizar visitas de inspección. YC