Mientras Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta continúan con la remoción de los signos de violencia ocurridos el domingo 22 de febrero tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación (CNG) durante un operativo federal en Tapalpa. En el municipio se presentaron actos criminales de quema de negocios y vehículos a lo largo de la ciudad.

El Gobierno de Puerto Vallarta activó los protocolos de seguridad y estableció coordinación inmediata con autoridades estatales y federales, vinculados al operativo federal en Tapalpa que concluyó con la caída de "El Mencho". Ante ello, la Policía Municipal y la Dirección de Protección Civil y Bomberos reforzaron el resguardo de espacios públicos y comerciales para prevenir actos de rapiña y salvaguardar a la población, además de trabajar en el retiro de vehículos incendiados para restablecer la circulación.

Sin embargo, el video viral en redes sociales que muestra a personas extranjeras realizando rapiña tras la situación en Puerto Vallarta ha provocado reacciones negativas por parte de los usuarios. Zacarías de la Cerda, de acuerdo con su información de perfil, captó a un supuesto canadiense tomando un garrafón de agua en una tienda de autoservicio abandonada de la cadena Oxxo. El mexicano confrontó al extranjero diciéndole que "debería sentir vergüenza" pues sus acciones calificaban de robo, e incluso le señaló, en inglés, que si el mexicano hiciera estas cosas en su país, seguro él sí terminaría en la cárcel. "¡Estás robando, qué vergüenza!" le gritó mientras se alejaba.

En otra parte del video grabado por el mismo usuario, aparecen otras personas extranjeras ingresando aparentemente al mismo negocio, y el mexicano descalifica la situación diciendo "esto es vergonzoso", "se están robando las cosas estos gringos". Ante ello, dos de los extranjeros se detuvieron y, tras meditarlo unos momentos, decidieron regresar los objetos que traían en una bolsa para retirarse del lugar luego de haber sido increpados.

Las imágenes fueron compartidas por el usuario regionpv5 en Instagram y fueron replicadas en distintas redes sociales y medios.

