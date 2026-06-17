Concierto de Maná supera expectativa de asistentes

El concierto de la banda tapatía Maná que se realizó en la Glorieta de la Minerva tuvo una amplia convocatoria y reunió a más de 170 mil espectadores.

La cifra fue proporcionada por personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), instancia que compartió imágenes aéreas desde la Minerva donde se apreciaba que la zona estaba abarrotada prácticamente a varias calles aledañas.

El concierto se llevó a cabo con motivo de la celebración del Mundial 2026, pero también para conmemorar los 40 años de carrera en el mundo del rock mexicano de la banda tapatía.

El Gobierno de Jalisco estimó que asistirían entre 120 y 150 mil personas, un número que fue superado debido a la amplia convocatoria que tuvo la banda mexicana en la Minerva.

La corporación estatal detalló que la cantidad de personas se registró prácticamente poco después de las 21:00 horas, que fue el inicio del concierto.

Las calles alrededor de la Minerva se llenaron de fanáticos. ESPECIAL

Entre otras incidencias, PC Jalisco detalló que tuvieron el reporte de 22 atenciones prehospitalarias a asistentes, entre las causas que las provocaron, están por deshidratación, hipoglucemia y otros padecimientos.

Incluso, la corporación estatal de Protección Civil detalló que se registraron tres traslados hospitalario por sospecha de infarto entre los asistentes al concierto.

También se tuvo que hacer el rescate de una persona que resultó con lesiones leves porque su pie se atoró en una alcantarilla.

El concierto tuvo una amplia convocatoria desde temprana hora, ya que hubo asistentes que prácticamente madrugaron para hacer fila y garantizar su lugar y una mejor vista al escenario donde se llevó a cabo el concierto.

Las puertas para los asistentes se abrieron poco después de las 12:00 horas de este miércoles y hubo bastantes filas y conforme avanzó el tiempo, comenzaron a arribar más y más persona para disfrutar del concierto.

Hubo cierres viales en las avenidas y calles de la zona, las cuales tuvieron cortes a la circulación, por ejemplo, el anillo principal de la Glorieta Minerva y las laterales de la vialidad de las avenidas López Mateos y Vallarta fueron cerradas desde Juan Palomar y Arias hasta avenida Yaquis, mientras que la calle Fernando de Celada estará abierta de forma intermitente con el fin de no afectar la circulación vehicular en la zona

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