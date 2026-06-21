Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 21 de junio de 2026

El clima en El Salto para este domingo 21 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 80%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Lunes 22 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Viernes 26 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Domingo 28 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey