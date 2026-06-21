Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 21 de junio de 2026

El clima en El Salto para este domingo 21 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 80%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Domingo 28 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

