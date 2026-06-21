Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 21 de junio de 2026

El clima en Guadalajara para este domingo 21 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 57%.Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Sábado 27 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Domingo 28 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Monterrey