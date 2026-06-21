Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 21 de junio de 2026

El clima en Guadalajara para este domingo 21 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 57%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Domingo 28 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

