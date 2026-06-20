La mañana de este sábado 20 de junio de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) ha sido azotada por intensas precipitaciones que han paralizado la movilidad en diversos puntos clave de la ciudad. Las autoridades locales mantienen un operativo activo debido a los múltiples encharcamientos, inundaciones de consideración y la caída de árboles, factores que han complicado el tránsito vehicular desde temprana hora.

Los cuerpos de emergencia han hecho un llamado urgente a la ciudadanía para evitar transitar por zonas de riesgo y, en la medida de lo posible, retrasar traslados innecesarios mientras las condiciones meteorológicas mejoran y el personal de servicios públicos logra despejar las vías obstruidas.

Puntos críticos con mayores afectaciones viales

La acumulación de agua ha afectado severamente las principales arterias de la metrópoli, especialmente aquellos cruces que históricamente presentan conflictos durante el temporal. Según el reporte oficial, los puntos donde se registran cierres, restricciones o complicaciones severas a la circulación son:

Zona López Mateos : El cruce de Nicolás R. Casillas y López Mateos, así como la intersección con Herrera y Cairo, reportan niveles críticos de agua.

Eje Lázaro Cárdenas : Esta importante vialidad presenta afectaciones en tres puntos neurálgicos: el paso inferior a la altura de los Arcos del Milenio, el cruce con la avenida Chapalita y el cruce con la Avenida del Mercado.

Nodos y pasos a desnivel : Se reporta el cierre o complicaciones en el retorno inferior de Periférico Norte y Belisario Domínguez, además del paso inferior ubicado en 8 de Julio y Washington.

Otros puntos : Se registran problemas en Circunvalación y Prolongación Alcalde, así como en José Parres Arias y Las Torres.

Recomendaciones de seguridad ante el temporal

Ante el riesgo que representan las condiciones actuales, las autoridades de Protección Civil y Movilidad han emitido una serie de recomendaciones esenciales para garantizar la seguridad de los automovilistas y peatones:

Planificación y prevención: Se recomienda encarecidamente anticipar los tiempos de traslado, ya que el flujo vehicular es lento y las rutas habituales podrían estar bloqueadas.

Manejo defensivo: Es vital reducir la velocidad de manera significativa y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos para evitar colisiones por alcance, dado que el pavimento mojado disminuye la capacidad de frenado.

Evitar zonas de inundación: Bajo ninguna circunstancia intente cruzar pasos a desnivel o zonas donde la acumulación de agua sea visible. El riesgo de quedar varado es alto y puede poner en peligro la integridad física de los ocupantes del vehículo.

Atención al entorno: Manténgase atento a cualquier estructura que pudiera presentar riesgo, como árboles a punto de caer, cables de alta tensión colgantes o mobiliario urbano inestable debido a la fuerza del viento y el agua.

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Seguimiento de instrucciones: Siga en todo momento las indicaciones de los oficiales de tránsito y Protección Civil, y busque rutas alternas mediante aplicaciones de tráfico en tiempo real.

La seguridad de las y los tapatíos es la prioridad. Se exhorta a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de comunicación del Gobierno del Estado y los municipios para recibir actualizaciones sobre la apertura de vialidades y el estado del clima en las próximas horas.

X / @PCJalisco

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