FROC realiza desfile para conmemorar el Día Internacional del Trabajo

Desde temprano los trabajadores se concentraron en la sede de la FROC-CONLABOR Jalisco, en la confluencia de las calles Medrano y Cinco de mayo, en el tradicional barrio de Analco en Guadalajara y a las ocho de la mañana, encabezados por dirigentes sindicales y autoridades, iniciaron el tradicional desfile avanzando por la calle 5 de mayo hacia el sur hasta avenida Revolución donde giraron a la derecha hacia el poniente. Cruzaron la Calzada Independencia hasta la calle Corona.

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Aquí doblarán hacia la derecha, rumbo al norte y, en la confluencia de las calles Pedro Moreno y Corona, en un estrado frente al Palacio de Gobierno se colocarán autoridades de los tres niveles de gobierno, diversos representantes de sectores sociales y dirigentes sindicales.

Los trabajadores y trabajadoras Froquistas concluirán su manifestación frente a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, señaló Álvarez Esparza.

Toma de las calles fue con respeto y civilidad

Antonio Álvarez Esparza dijo que "la toma de calles por los sindicalizados" fue con respeto y civilidad pero "sí nos manifestaremos enérgicamente ante los abusos de algunos niveles y personas del gobierno que despojan a millones de personas, de sus ahorros al disponer, autoritariamente de los recursos de las AFORES, al tiempo de que el denominado seguro de salud universal afectará más al IMSS que, cada día, cuenta con menos posibilidades para atender a las y los derechohabientes".

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Aseguró que el sindicalismo está fuerte y prueba de ello son los contratos colectivos de trabajos votados y calificados por los trabajadores.

“Hoy los sindicatos están integrados en células democráticas para pedir las mejorías, antes se veían a los sindicatos hacer mucho ruido con banderas políticos hoy el sindicalismo se transformó, se modificó y se mejoró, tenemos un sindicalismo democrático, participativo y no representativo como era antes”, aseguró.

Álvarez Esparza reafirmó el compromiso de la federación con la defensa de los derechos de la clase trabajadora, rindiendo primero un emotivo tributo a la memoria de los compañeros fallecidos en accidentes laborales, recordándolos como trabajadores que cumplieron cabalmente con su familia, su sindicato y su país.

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