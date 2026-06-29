Lunes, 29 de Junio 2026

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Trump contradice a Irán y revela nueva reunión entre partes para mañana

Esto dijo el presidente estadounidense en Truth Social respecto a una nueva reunión para negociar con Irán

Por: EFE

Trump dice que habrá reunión con Irán mañana tras días de ataques y tensiones. EFE / ARCHIVO

Trump dice que habrá reunión con Irán mañana tras días de ataques y tensiones. EFE / ARCHIVO

A través de un mensaje en Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que Irán “ha solicitado una reunión” tras días de tensión e intercambio de ataques pese al alto el fuego.

Poco antes, el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, había descartado, en declaraciones a medios en Omán, que estuvieran programadas reuniones técnicas esta semana.

Gharibabadi dijo que la próxima ronda de conversaciones técnicas se celebrará únicamente cuando "se den las condiciones necesarias" y una vez acordadas la fecha y el lugar.

"Irán ha solicitado una reunión. Tendrá lugar mañana en Doha", publicó Trump en su red social después de las declaraciones del viceministro iraní.

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El portal estadounidense Axios había informado la noche del domingo de que Estados Unidos e Irán acordaron detener los bombardeos de los últimos días y reunirse esta semana en Qatar.

¿Qué proponen ambas delegaciones negociadoras?

El pasado 21 de junio, Irán y Estados Unidos convinieron una hoja de ruta de 60 días para alcanzar un acuerdo nuclear y una paz duradera después de un memorando de entendimiento que estableció un algo el fuego tras más de 100 días de guerra y permitió reabrir el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, la tensión volvió estos últimos días, con ataques iraníes contra varios buques y bombardeos guerrascontra objetivos militares en la costa sur del país persa.

Teherán respondió posteriormente con ataques contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin.

Irán insiste en ejercer el control exclusivo del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz mientras Washington amenaza con continuar sus bombardeos.

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