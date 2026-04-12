Coche vuelca en Carretera a Saltillo y cae a un barranco de 10 metros

La mañana de este domingo se registró un percance en el cual un vehículo particular volcó en la Carretera a Saltillo, en el municipio de Zapopan, cayendo en un barranco de 10 metros de profundidad.

Héctor Isaack Becerra, elemento de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, explicó que los reportes a los números de emergencia hacían referencia de que, a una altura próxima Los Camachos, un vehículo había desbarrancado.

A su llegada los elementos corroboraron lo descrito, encontrando en el sitio un auto comparto con dos tripulantes en su interior.

Según lo referido por la conductora, su coche se quedó sin frenos, ocasionando que perdiera el control del automotor y este cayera al barranco.

Ante el hecho fue necesario realizar distintas labores para su extracción, procediendo a rescatar a ambas tripulantes para posteriormente ser atendidas por personal médico de servicios médicos municipales de Zapopan, quienes las valoraron en calidad de regulares a graves, debido a la naturaleza del percance.

No se informaron las características de las mujeres lesionadas. Ante cualquier situación de emergencia se recomienda llamar de inmediato al 9-1-1, y abstenerse de practicar alguna llamada de broma para dar paso a la atención de este tipo de situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas.

MF