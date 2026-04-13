Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 13 de abril de 2026

El clima en El Salto para este lunes 13 de abril anticipa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Miércoles 15 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Jueves 16 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Viernes 17 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Sábado 18 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

