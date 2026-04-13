Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 13 de abril de 2026

El clima en El Salto para este lunes 13 de abril anticipa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Miércoles 15 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Jueves 16 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Viernes 17 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Sábado 18 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Chapala