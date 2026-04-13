Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 13 de abril de 2026

El clima en Chapala para este lunes 13 de abril determina que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 31%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Miércoles 15 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Jueves 16 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Viernes 17 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga