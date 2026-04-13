Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 13 de abril de 2026

El clima en Chapala para este lunes 13 de abril determina que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 31%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Miércoles 15 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Jueves 16 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Viernes 17 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

