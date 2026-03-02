Vistas panorámicas, contacto directo con la naturaleza, servicios básicos y la promesa de “descansar de la ciudad”, son los principales ganchos con los que se ofertan terrenos ejidales en las faldas del Bosque de La Primavera, a unos metros de la entrada al Área Natural Protegida y dentro de su zona de amortiguamiento, donde están prohibidas las construcciones urbanas.

Sobre una calle sin nombre que parte de la Avenida del Bosque, en el poblado de La Primavera, en Zapopan, se comercializan predios de entre 200 y 250 metros cuadrados en 440 mil pesos. Forman parte de un asentamiento en el que ya se observan casas de campo, viviendas de hasta cuatro niveles con cocheras para tres vehículos y terrazas para eventos sociales. Aunque se trata de propiedad ejidal, uno de los vendedores asegura que “todo está arreglado” y que se entregan los documentos necesarios para escriturar sin contratiempos.

Pero estos terrenos mantienen el régimen de propiedad social, lo que implica restricciones legales.

El académico de la Universidad de Guadalajara, Elías Leaño Mares, explica que la legislación agraria prohíbe establecer asentamientos humanos en bosques o selvas, y con mayor razón dentro de las Áreas Naturales Protegidas. La Ley Agraria señala que las parcelas sólo pueden venderse a otro ejidatario o avecindado, aunque prohíbe expresamente su urbanización en zonas de preservación ecológica, incluidas las de amortiguamiento.

“El destino de esas parcelas es el cultivo… no pueden cambiarse para uso habitacional”, señala el experto.

A nivel internacional, la Unesco establece que estas áreas deben contar con una zona núcleo y áreas de amortiguamiento, que regulen la actividad humana, según la fragilidad del ecosistema. Sin embargo, los planes parciales de ordenamiento territorial de Zapopan, Tala, El Arenal y Tlajomulco no delimitan con precisión esta franja de transición. Tampoco el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara contempla un polígono claramente definido.

Sandra Valdés, académica del ITESO e integrante del Colectivo Anillo Primavera, advierte que la regulación es indispensable para proteger los servicios ambientales que el bosque aporta a la metrópoli. Lamenta, además, la falta de voluntad política para establecer límites claros y realizar estudios de impacto ambiental que frenen el crecimiento irregular.

La presión urbana ha sido constante. Sólo en 2025 se documentaron al menos 19 invasiones dentro del bosque. En los últimos cuatro años suman 50 casos.

Especialistas estiman que La Primavera ha perdido alrededor del 40% de su cobertura frente al avance de la ciudad.

Para garantizar la supervivencia de especies, como el puma, se requerirían cerca de 60 mil hectáreas continuas, pero La Primavera cuenta con 30 mil.

En Brisas de La Primavera, los terrenos se venden entre 300 mil y 500 mil pesos. Soledad, quien hace cinco años adquirió un predio para construir una casa para sus hijos, reconoce que la vivienda se ubica en zona protegida, pero no teme sanciones. “La oferta era muy buena y cada vez hay más vecinos. Se siente más segura la zona”.

El Ayuntamiento de Zapopan indicó que corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente regular estas actividades. Y la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco no emitió postura al cierre de esta edición.

Proponen un perímetro de conservación en La Primavera

Con el fin de constituir una zona de amortiguamiento que proteja al Bosque de La Primavera del crecimiento irregular de la mancha urbana e industrial, desde Anillo Primavera se planteó un perímetro de conservación ecológica delimitado por los 25 poblados que se asentaron alrededor del Área Natural Protegida desde tiempos prehispánicos. Sandra Valdés, académica del ITESO e integrante de este grupo, señala que este anillo es ideal para conformar esta área.

“Todos estos poblados van formando un anillo alrededor de La Primavera, y nosotros consideramos que este perímetro, formado de manera natural e histórica, sería el perímetro ideal para conformar la zona de amortiguamiento, porque es muy importante involucrar a las comunidades también en el cuidado del Bosque y en el cuidado del Área Natural Protegida”.

La académica añade que este perímetro conectaría tres corredores biológicos, cruciales para la supervivencia de la fauna: el Cerro del Tepopote, el Volcán de Tequila, el Cerro Viejo y la Sierra de Ahuisculco. En tanto, considera importante generar un producto de recuperación y regeneración del corredor que corría por avenida Patria y que conectaba el Bosque con la Barranca de Huentitán.

“Lo que toca ahora es empezar a ser consciente de lo que hemos perdido y qué estrategias podemos implementar para poder recuperar estas zonas. Hasta dónde como ciudad nos vamos a comprometer con el cuidado de nuestra biodiversidad y de nuestra flora y nuestra fauna”, advierte.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas establece que en las zonas de amortiguamiento sólo se pueden realizar actividades productivas emprendidas por las comunidades que ahí habiten al momento que el Área se decretó. La académica indica que se debe trabajar desde las universidades y los tres niveles de gobierno para conformar el perímetro de conservación a fin de que La Primavera se convierta en la primera Área Natural Protegida con esta área delimitada en México.

“Es muy importante trabajar desde lo que nosotros sabemos, desde el conocimiento científico, lo que es necesario. Sabemos que se necesita conectar las áreas naturales, sabemos qué necesita. Pero no sucede porque se necesitaría una voluntad política enorme, cosa que no ha existido en nuestro Estado”, concluye.

Los poblados que circundan el área verde

San Juan de Ocotán

Santa María del Pueblito

Santa Ana Tepetitlán

Santa Anita

San Agustín

Santa Cruz de las Flores

Santa Cruz de la Loma

La Cofradía

Cruz Vieja

San Isidro Mazatepec

Las Navajas

La Villita

Ahuisculco

Cuxpala

San Juan de los Arcos

Tala

Emiliano Zapata

Huaxtla

Santa Cruz del Astillero

La Primavera

La Venta del Astillero

Nextipac

Tesistán

Área Natural Protegida asediada

Aunque el Bosque de La Primavera fue decretado como Área Natural Protegida (ANP) hace más de 45 años con el fin de salvaguardar la riqueza natural y de fauna del Área Metropolitana de Guadalajara, el bosque ha sido objeto constante de ataques y del crecimiento desordenado de la mancha urbana. Estas acciones amenazan el pulmón natural de la metrópoli, además de que son una de las principales causas de las inundaciones, cada vez más catastróficas, que año con año se registran en la ciudad.

Desde 2018 hasta junio de 2025 se habían registrado 474 incendios forestales en el Bosque, de acuerdo con datos del Reporte Estadístico de Manejo de Fuego de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) y del OPD Bosque la Primavera. De ellos, se estima que nueve de cada 10 siniestros son ocasionados por actividad humana.

2018 fue el año con más episodios, con 130, mientras que 2023 contó con la mayor cantidad de hectáreas afectadas, con dos mil 441 consumidas por el fuego. Tan sólo el año pasado se reportaron 49 incendios que acabaron con cerca de dos mil hectáreas de arbolado, plantas y con la vida de miles de animales que habitan en el Área Natural Protegida.

En tanto, en los últimos cinco años se han registrado 50 denuncias por invasiones irregulares dentro de la zona protegida, pese a la vigilancia de autoridades estatales; durante 2025 se contabilizaron 19 casos.

El titular del OPD Bosque La Primavera, Gabriel Vázquez Sánchez, indicó en octubre pasado que hay personas que están comprando terrenos dentro del Bosque, así como que existe propiedad privada dentro del ANP.

Voz del experto

Elías Leaño Mares, académico de la Universidad de Guadalajara

Corrupción y falta de vigilancia atentan contra la zona de amortiguamiento

Aunque existen mecanismos y defensas legales para prohibir las construcciones y desarrollos inmobiliarios en terrenos que ponen en riesgo la conservación del Bosque de La Primavera, para Elías Leaño Mares, académico de la Universidad de Guadalajara, la corrupción y la falta de vigilancia en los terrenos ejidales hacen que la zona de amortiguamiento, aunque no decretada oficialmente, sea consumida por la mancha urbana de la ciudad.

“El problema es que el propio Estado establece las reglas y es el propio Estado el que luego vulnera estas reglas al otorgar permisos de construcción sobre esas zonas […]. El problema que tenemos es que la corrupción deja sin efecto o no respeta esos decretos, y es el propio Estado quien los vulnera”, dijo.

El académico explicó que pese a que los terrenos en venta son propiedad ejidal y no se puede modificar el uso de suelo, las autoridades municipales y estatales “se hacen de la vista gorda” y no hacen valer el estado de derecho.

“Hay mecanismos legales para combatirlo, el problema es por qué no lo hacen. A lo mejor hay mucha apatía de parte de la sociedad, a pesar de que tenemos organismos no gubernamentales y hasta partidos políticos, como el Verde Ecologista. Sin embargo, al final todos se hacen de la vista gorda”, mencionó.

CT