Cardenal de Guadalajara llama al Gobierno Federal a abrirse al apoyo internacional por crisis de desapariciones

El cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, compartió este domingo su opinión al respecto de la postura emitida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las desapariciones en México, la cual, dijo, debe leerse como una invitación a fortalecer las capacidades del Estado frente a un problema que persiste en distintas regiones del país, más que como un señalamiento directo de responsabilidad.

Tras la misa dominical en la Catedral de Guadalajara señaló que la dimensión del fenómeno a nivel nacional refleja limitaciones en los mecanismos de búsqueda y en la atención a familias, lo que mantiene vigente la exigencia de respuestas más eficaces.

“Yo que la observación de la ONU no es que acuse al gobierno de estar ellos alentando la desaparición sistemática de las personas. Eso sería una crueldad grandísima. Creo yo que a lo que se refiere el informe es que el gobierno de México, ante la realidad de tantos desaparecidos es que no desaparecen ellos, que no desaparecen por cualquier motivo. No hay la estructura legal, no hay la estructura de logística para agilizar la búsqueda de estas personas y para dar cuenta a los familiares que sufren que sufren la desaparición de sus seres queridos”, dijo el cardenal.

En este sentido, refirió, si el gobierno no lo acepta “es porque sus razones tendrá”, pero, insistió, cuando la ONU hace una observación de este tipo, no solo lo hace por señalar “ni por poner el dedo en la llaga de un País, sino sencillamente para ofrecer también el apoyo y la búsqueda de una solución conjunta”.

“Ojalá que nuestro gobierno abra los ojos a la realidad, porque la realidad ahí está, la realidad no la pueden, este, cambiar. Que abran los ojos y que se abran también al apoyo que pueda ofrecer la ONU para resolver este problema tan grave en nuestro País”, añadió.

En su posicionamiento también abordó el contexto en el que, el Mundial de Futbol que tendrá a tres estados del País como sedes de la justa deportiva, existe la posibilidad de que se intente reducir la visibilidad de los colectivos de búsqueda, ante lo cual, refirió, más allá de cualquier estrategia institucional, se debe garantizar el derecho de las personas a manifestarse públicamente, en un escenario donde las familias continúan exigiendo la localización de sus seres queridos.

“Prevalece el derecho que las personas tienen a manifestarse públicamente, a manifestarse libremente, pero, claro, respetando todo lo que hay que respetar, pero es un derecho que ellas tienen”, indicó

Respecto al Rancho Izaguirre, consideró que los señalamientos de madres buscadoras y colectivos que han acudido al sitio, sobre el hallazgo de nuevos indicios y restos óseos, deben ser incorporados plenamente en las investigaciones, sobre todo cuando refieren la posible existencia de restos humanos que no han sido completamente procesados por las autoridades.

“Si puerta a las madres buscadoras y ellas constatan de que todavía hay signos de que ahí hay restos, yo creo que es algo que las autoridades deben de tomar en cuenta, de asumir y de llevar esto a sus últimas consecuencias, es decir, a descubrir al cien por ciento lo que hay ahí y, desde luego, investigar las causas y aplicar la ley”, manifestó en cardenal ante los medios de comunicación.

En este mismo tema, el cardenal también advirtió que los reportes oficiales sobre una disminución en desapariciones deben revisarse con cautela, debido a que existe un número importante de casos que no se denuncian por temor a represalias, lo que limita la posibilidad de contar con un diagnóstico completo sobre la situación.

“Los párrocos no llevan una estadística puntual (sobre desapariciones) como sí la debieran llevar las autoridades. Por ejemplo, ellos no quieren contar a todas aquellas personas que no cuentan con un registro puntual porque los familiares no se animan a denunciar, a declarar, porque temen sufrir consecuencias, ellos o el resto de la familia. ¿no? Esto es un problema multifactorial que las autoridades tendrían que tomar en cuenta y afrontarlo desde los distintos ángulos que tienen que atenderse para resolverlo. No basta que digan “ya disminuyó”, porque la realidad, repito, la realidad está ahí, está ahí en el sentido de que de que, pues, todos los días hay personas que lloran a su ser querido desaparecido, en todas partes”, finalizó Robles Ortega respecto del tema de las desapariciones.

MF