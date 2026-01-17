En esta época de invierno es común que las personas se interesen por las condiciones del coloso para subir a la cima del volcán Nevado de Colima, uno de los puntos turísticos más atractivos de la temporada en Jalisco. Para ellos hoy hay buenas noticias.

El Nevado de Colima se viste de blanco: ¿Por qué nevó hasta ahora?

Las recientes precipitaciones registradas en México, sobre todo en el Estado de Jalisco, son consecuencia del desplazamiento del Frente Frío número 29. Este fenómeno, al interactuar con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y la inestabilidad atmosférica, ha generado el escenario ideal para el descenso de temperaturas y la presencia de lluvias.

Durante los últimos días, gran parte de Jalisco ha despertado con un ambiente de fresco a frío. Esto, sumadas a las heladas en las zonas altas, despertaron la curiosidad de los habitantes sobre cuándo se cubriría de nieve el Nevado de Colima, uno de los destinos más emblemáticos de la temporada. Finalmente, la espera terminó ayer, 16 de enero, cuando se registró la primera nevada del año en la cima del coloso.

Los factores detrás del fenómeno

Aunque el invierno en el hemisferio norte comenzó formalmente el pasado 21 de diciembre, las temperaturas bajas por sí solas no habían sido suficientes para generar nieve. De acuerdo con información compartida por el Parque Nacional Volcán Nevado de Colima y Meteored en el año 2023, para que ocurra una nevada deben converger factores muy específicos:

Temperaturas críticas: El aire debe estar por debajo del punto de congelación (0 grados Celsius).

El aire debe estar por debajo del punto de congelación (0 grados Celsius). Humedad absoluta: La humedad relativa debe alcanzar el 100%.

La humedad relativa debe alcanzar el 100%. Vórtice frío: Es necesaria la presencia de un vórtice frío en los niveles medios y altos de la troposfera sobre el occidente del país.

Cuando hay fenómeno "El Niño"

Es importante destacar que la presencia del fenómeno meteorológico "El Niño" suele tener un papel determinante. Según los registros y proyecciones del Parque Nacional, este fenómeno aumenta significativamente las probabilidades de periodos intensos de frío y lluvia en la región, sin embargo, la última vez que se registró fue a inicios de 2024.

En un reporte de hace algunas semanas, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) indicó que los pronósticos más recientes Según la última actualización de esta agencia de la ONU, "hay un 55% de probabilidades de que un episodio débil de 'La Niña' influya en las condiciones meteorológicas y climáticas durante los próximos tres meses".

Si bien "La Niña" tiene un efecto de enfriamiento, "se espera que muchas regiones sigan registrando temperaturas superiores a lo normal", precisó la OMM, que se basa en las últimas observaciones de sus centros mundiales de predicción estacional a mediados de noviembre de 2025.

Según la organización, los indicadores oceánicos y atmosféricos revelan condiciones "límite" para un episodio de "La Niña".

Pero posteriormente, indicó la OMM, para los periodos de enero-marzo y febrero-abril de 2026, la probabilidad de que haya un regreso a condiciones neutras "aumenta gradualmente de alrededor del 65% al 75%". Ese fenómeno neutro fue el que dominó el año 2025.

