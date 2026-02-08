Zalatitán, entre piedras y campanas

En el vasto lienzo de Tonalá, Jalisco, cuya fama resuena por el toque de sus artesanos, se esconde un secreto de tiempo profundo. No es un tesoro enterrado, sino un testigo que se alza bajo el sol: el Templo de la Inmaculada Concepción en Zalatitán.

Este recinto no es solo una edificación, es un compendio de microhistoria regional, una marca donde la fe y la memoria han combatido al olvido durante más de 450 años. Entrar a Zalatitán es escuchar la respiración pausada de un pueblo originario cuya identidad fue cincelada entre la tierra y el primer eco de la evangelización.

El cuerpo del templo, de arquitectura nativa novohispana temprana, rehúye a la exuberancia de las grandes catedrales. Su belleza reside en la honestidad de sus líneas y la nobleza de su estilo renacentista. Es una arquitectura que no grita, sino que susurra perseverancia.

Las tres naves separadas por columnas toscanas son los pasillos de la historia; en ellas, el visitante camina sobre siglos. El Templo es, así, un relato de superposición. Concebido a fines del siglo XVI con el impulso de franciscanos y agustinos, su propia evolución administrativa —puesto de avanzada (doctrina) a parroquia del clero secular— es un capítulo decisivo. Pues narra, en piedra y documentos, el momento en que la Iglesia dejó atrás su fase misionera para consolidarse como una institución permanente. Un detalle singular, casi un enigma: la escultura de San Cristóbal a ras de la calle, que custodia el tránsito humano con una mudez inquebrantable.

En el campanario reposa la prueba más palpable de su longevidad: una campana fundida en 1792. Su repique no es un simple aviso de misa; es un latido del Virreinato que se resiste a extinguirse, convocando a la comunidad con el mismo eco que escucharon sus bisabuelos. Este eco sonoro se entrelaza con el cuerpo ritual del pueblo: aunque la devoción principal es la Inmaculada Concepción (8 de diciembre), la fe de Zalatitán es un río con múltiples afluentes.

En agosto, la comunidad se enciende con el ciclo festivo de Santo Santiago y la Danza de los Tastoanes. Este ritual no es mero folklore; es la memoria encarnada, la representación ancestral de la lucha entre el bien y el mal. Además, la Capilla de la Asunción es la prueba de que la fe, para arraigar, se adaptó a las raíces, creando un sincretismo donde el 15 de agosto ha sido, por décadas, día de gran celebración.

La plaza exterior es la metáfora del cambio urbano. Fue un camposanto, un jardín de la última morada, hasta el siglo XIX. Hoy, es un espacio cívico donde se levantan el mercado y una escuela. La historia nos enseña que, a veces, para que la vida prospere (el mercado, la infancia), la muerte (el antiguo panteón) debe reubicarse y ceder su lugar.

Así, el Templo de Zalatitán no pide ser solo admirado, sino leído. Es un monumento que trasciende la función religiosa: es un aula abierta donde la traza del pueblo originario –tecuexes-, la administración colonial y la ritualidad que da pertenencia se cruzan. Al visitarlo, no solo se ve una iglesia antigua; se entra en contacto con la historia en su escala más humana, esa que se narra en el silencio de las piedras y resuena en el eco de sus campanas.

Para saber

