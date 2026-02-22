Este domingo 22 de febrero, Jalisco, al igual que otros estados del occidente y suroeste de México, sufrirá los efectos de la onda de calor posicionada en el territorio como uno de los efectos del anticiclón presente en niveles medios de la atmósfera . Te diremos las temperaturas máximas que espera Guadalajara para este día y la sensación térmica que se prevé, según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara (IAM) y Meteored.

Onda de calor en Jalisco

Este domingo, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera se posicionará en el occidente del territorio nacional, manteniendo onda de calor en zonas de Jalisco, Michoacán y Guerrero, iniciando en Colima.

Para la zona del Pacífico centro se prevé cielo medio nublado en el transcurso del día con lluvias aisladas en Jalisco y Michoacán . Sin lluvia en Nayarit y Colima. Por la mañana, ambiente fresco con bancos de niebla en la región y frío en zonas altas de Michoacán.

Viento de componente este de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) en la región, con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en Jalisco y Michoacán.

El calor en Guadalajara

Jalisco seguirá cálido en horas diurnas, fresco por la noche y hasta el amanecer. Para Guadalajara se espera un día soleado y algunas nubes dispersas .

La máxima temperatura que se espera para la capital de Jalisco este domingo es de 29 ºC con sensasión térmica de 28 ºC . A continuación, te compartimos las temperaturas máximas y mínimas que se prevén para el resto de la jornada en Guadalajara.

HORA TEMPERATURA CIELO SENSACIÓN TÉRMICA 09:00 horas 18 °C Cubierto 18 °C 10:00 21 °C Nubes y claros 21 °C 11:00 23 °C Soleado 25 °C 12:00 25 °C Soleado 26 °C 14:00 28 °C Soleado 27 °C 17:00 29 °C Nubes y claros 27 °C 20:00 24 ºC Cielo despejado 25 ºC 23:00 19 ºC Cielo despejado 19 ºC

Con información del SMN, IAM y Meteored.

