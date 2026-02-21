Resguardan a cinco menores por presunto maltrato en Tlaquepaque

Elementos de la Policía municipal de San Pedro Tlaquepaque resguardaron a 5 menores de entre 3 y 11 años tras detectarse indicios de presunto maltrato infantil en un domicilio de la colonia Jardines de San Martín.

Los oficiales municipales atendieron un reporte recibido en el C4, en el que se alertaba sobre presuntas agresiones en contra de cinco menores de edad en un domicilio ubicado en la colonia mencionada.

Al arribo de los elementos municipales, se localizaron cinco menores de 11, 8, 6, 5 y 3 años de edad, quienes presentaban indicios compatibles con el denominado Síndrome del Niño Maltratado.

De inmediato se activó el protocolo correspondiente de Protección a Niñas y Niños Maltratados, priorizando en todo momento su integridad física y emocional.

En el lugar se hizo presente personal de Trabajo Social, así como integrantes de la unidad especializada de Atención a la Violencia de Género (UVI), quienes brindaron acompañamiento y seguimiento al caso. Asimismo, se dio vista al Ministerio Público, quien tuvo conocimiento del caso.

Posteriormente, los cinco menores fueron trasladados a las instalaciones del DIF Tlaquepaque, donde quedaron bajo resguardo y recibirán la atención integral correspondiente.

