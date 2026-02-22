Reportan bloqueos en distintos puntos de Jalisco

La mañana de este domingo comenzó con fuertes movilizaciones por parte de las autoridades municipales y estatales ante diversos reportes en toda la ciudad y el Estado, presuntamente derivado de un fuerte operativo militar implementado en el municipio de Tapalpa.

A través de sus redes sociales oficiales el ayuntamiento informó: "En este momento se lleva a cabo un operativo con fuerzas federales en el municipio. Hasta ahora no se cuenta con información oficial y precisa sobre los hechos. Se estará solicitando información a las autoridades correspondientes para poder brindar datos confirmados. Pedimos a la ciudadanía mantener la calma. En unos momentos, el Presidente Municipal emitirá información oficial y detallada. Les solicitamos evitar difundir rumores o información no verificada".

A partir de ello es que, de igual forma en redes sociales, se generaron diversos reportes de bloqueos en vías de la ciudad, carreteras y otros puntos, así como enfrentamientos entre autoridades y civiles armados, así como ponchallantas, quema de vehículos y disparos.

Entre los vehículos incendiados se reportaron dos sobre el Periférico Norte, a la altura de Tabachines: una camioneta de carga y un camión del transporte público, sin reporte de personas lesionadas, y por los cuales ya circulan algunos videos en redes sociales.

Dentro de la ciudad también se mencionan bloqueos en la Avenida Alcalde, la Calzada Independencia, López Mateos y Vallarta, así como ponchallantas en la avenida Vallarta, sin que hasta el momento de la publicación de esta nota se tuvieran confirmaciones por parte de las autoridades.

La Secretaría del Estado, en coordinación con las policías municipales y de Protección Civil y Bomberos de Jalisco y de los municipios se encuentran verificando y atendiendo dichos reportes. Se recomienda no compartir información no verificada y, en la vía pública, ceder el paso a las unidades de emergencia.

MB

