Se espera que hoy la masa de aire polar ocasionada por el frente núm. 11 cambié sus características térmicas al final del día, permitiendo un leve ascenso de las temperaturas en el país, sin embargo, persistirá el ambiente de frío a muy frío durante esta mañana y noche, con heladas en estados de la mesa del Norte, la mesa Central y el oriente del país. Además, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, traerá chubascos puntuales en Nayarit, Jalisco y Colima, entre otros estados. Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara se espera un clima semi templado, con un alto índice de radiación U.V. de las 11:00 a las 14:00 horas.

Así estará el clima en la ciudad de Guadalajara

En la ciudad de Guadalajara el cielo se mantendrá con nubes y claros durante la mayor parte del día, con temperaturas que oscilarán entre los 28 y los 16°C, y ráfagas de viento Oeste que correrán a 31 km/h. Por el momento, las temperaturas mínimas y más altas de la jornada se registrarán en las siguientes horas:

08:00 a 10:00 AM Nubes y claros 17 a 20 °C 02:00 a 05:00 PM Soleado 27 a 28 °C 08:00 a 11:00 PM Cielo despejado 24 a 22 °C

¿Dónde se localiza el Huracán “Melissa”?

Por la noche de ayer, el huracán “Melissa” —de categoría 1— se encontró a 240 km al nornoroeste de Bermuda y a 2 mil 550 km de las costas de Quintana Roo, este presenta vientos máximos sostenidos de 150 km/h. Debido a su distancia y trayectoria no representa riesgo para México.

“Melissa” ha causado a su paso por el Caribe más de una treintena de víctimas mortales y cuantiosos daños en Jamaica, Haití y Cuba, mientras que en Bahamas y Bermudas su impacto ha sido más leve, según advierte EFE.

Con información del SMN, EFE, Conagua, IAM, y Meteored.

