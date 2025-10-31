Bomberos de Zapopan controlan incendio en El Arenal

En la jornada de ayer jueves 30 de octubre elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan acudieron al poblado de La Venta del Astillero para atender un reporte ciudadano de un incendio.

Al llegar al lugar en el que se presentaba la columna de humo, encontraron una cantidad considerable de residuos electrónicos y basura en un tiradero improvisado que se ubicaba en un terreno cercano al Bosque La Primavera.

El incendio fue combatido con agua a presión hasta liquidarlo por completo evitando su propagación al Área Natural Protegida (ANP).

La atención de este incidente demuestra la importancia del reporte ciudadano para evitar la propagación de incendios en bosques y áreas naturales.

El hecho fue compartido a través del canal oficial de Facebook de Protección Civil y Bomberos Zapopan.

¿Cómo reportar un incendio a Bomberos de Zapopan?

En caso de incendio o algún otro incidente, se pide a la población utilizar el número global de emergencias (911) o comunicarse a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan a través del teléfono 33 3818 2203.

Recuerda que, tal y como sucedió en esta ocasión, la atención rápida puede determinar la extensión del fuego, sobre todo cerca de espacios inflamables.

OB