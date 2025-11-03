El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) despertó este lunes 3 de noviembre con los termómetros hacia abajo y parece que el frío seguirá durante la semana. Estos son los detalles:

En el transcurso del día, para la región Pacífico Centro, apuntó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera cielo despejado a medio nublado, sin lluvia en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío con posibles heladas en sierras de Jalisco y Michoacán , y templado a cálido en la mayor parte de Colima, sur de Michoacán y costas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas bajas; chubascos y descargas eléctricas Jalisco, Colima y Michoacán. Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Nayarit, Jalisco y Michoacán; y vientos de 5 a 15 km/h con rachas menores a 35 km/h en Colima.

Meteored, por su parte, prevé hoy en Guadalajara, soleado esta mañana , con temperaturas alrededor de 18 °C. Por la tarde, nubes y claros y con temperaturas en torno a los 26 °C. Durante la noche, habrá nubes y claros con temperaturas cercanas a los 20 °C. Vientos del Este a lo largo del día, con una velocidad media de 11 km/h.

Clima en Guadalajara

Lunes 28 – 9 °C Martes 27 – 8 °C Miércoles 28 – 8 °C Jueves 28 – 9 °C Viernes 28 – 9 °C Sábado 28 – 9 °C Domingo 28 – 9 °C

Las temperaturas mínimas esperadas para Guadalajara esta semana estarán por debajo de los 10 °C. Se espera que el martes y el miércoles sean los días con más frío en la ciudad .

Pronóstico nacional

Para hoy, el frente núm. 12 con características de estacionario que se extenderá sobre la península de Yucatán, en interacción con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este y noreste), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste); y lluvias con intervalos de chubascos en Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

A su vez, la masa de aire frío asociada al frente, mantendrá ambiente frío a muy frío al amanecer con posibles heladas en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

