El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) despertó este lunes 3 de noviembre con los termómetros hacia abajo y parece que el frío seguirá durante la semana. Estos son los detalles:En el transcurso del día, para la región Pacífico Centro, apuntó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera cielo despejado a medio nublado, sin lluvia en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío con posibles heladas en sierras de Jalisco y Michoacán, y templado a cálido en la mayor parte de Colima, sur de Michoacán y costas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas bajas; chubascos y descargas eléctricas Jalisco, Colima y Michoacán. Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Nayarit, Jalisco y Michoacán; y vientos de 5 a 15 km/h con rachas menores a 35 km/h en Colima.Meteored, por su parte, prevé hoy en Guadalajara, soleado esta mañana, con temperaturas alrededor de 18 °C. Por la tarde, nubes y claros y con temperaturas en torno a los 26 °C. Durante la noche, habrá nubes y claros con temperaturas cercanas a los 20 °C. Vientos del Este a lo largo del día, con una velocidad media de 11 km/h.Las temperaturas mínimas esperadas para Guadalajara esta semana estarán por debajo de los 10 °C. Se espera que el martes y el miércoles sean los días con más frío en la ciudad.Para hoy, el frente núm. 12 con características de estacionario que se extenderá sobre la península de Yucatán, en interacción con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este y noreste), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste); y lluvias con intervalos de chubascos en Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. A su vez, la masa de aire frío asociada al frente, mantendrá ambiente frío a muy frío al amanecer con posibles heladas en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central.Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel