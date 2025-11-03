El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, emitió su pronóstico del clima este lunes 3 de noviembre donde dio a conocer qué estados registrarán lluvias y frío en el país. Estos son los detalles:Para hoy, el frente núm. 12 con características de estacionario que se extenderá sobre la península de Yucatán, en interacción con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este y noreste), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste); y lluvias con intervalos de chubascos en Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. A su vez, la masa de aire frío asociada al frente, mantendrá ambiente frío a muy frío al amanecer con posibles heladas en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central; evento de “Norte” con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo de Tehuantepec acompañado de oleaje de hasta 3.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec; así como evento de “Norte” con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Veracruz; y con rachas de 35 a 50 km/h en costas de Tabasco y península de Yucatán, acompañado de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, condiciones que disminuirán en horas de la noche. Por otro lado, la entrada de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos dispersos en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Veracruz (regiones Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan); y lluvias aisladas en San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), e Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango). Asimismo, se prevé baja probabilidad de lluvia en el noroeste y norte del territorio nacional.Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes, podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.Con información del Servicio Meteorológico Nacional* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA