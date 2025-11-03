El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, emitió su pronóstico del clima este lunes 3 de noviembre donde dio a conocer qué estados registrarán lluvias y frío en el país. Estos son los detalles:

Para hoy, el frente núm. 12 con características de estacionario que se extenderá sobre la península de Yucatán , en interacción con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este y noreste), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste); y lluvias con intervalos de chubascos en Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Campeche, Yucatán y Quintana Roo .

No te pierdas: Guadalajara siente frío este lunes; se esperan hasta heladas

A su vez, la masa de aire frío asociada al frente, mantendrá ambiente frío a muy frío al amanecer con posibles heladas en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central ; evento de “Norte” con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo de Tehuantepec acompañado de oleaje de hasta 3.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec; así como evento de “Norte” con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Veracruz; y con rachas de 35 a 50 km/h en costas de Tabasco y península de Yucatán, acompañado de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, condiciones que disminuirán en horas de la noche.

Por otro lado, la entrada de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos dispersos en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Veracruz (regiones Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan); y lluvias aisladas en San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), e Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango). Asimismo, se prevé baja probabilidad de lluvia en el noroeste y norte del territorio nacional.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes, podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 03 de noviembre de 2025:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste), Oaxaca (este y noreste) y Chiapas (noroeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz (regiones Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Huasteca, Sierra Baja, Sierra de Tenango, Comarca Minera, Valle de Tulancingo), Estado de México (suroeste) y Veracruz (regiones Huasteca Alta y Huasteca Baja).

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 03 de noviembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: Zonas altas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Estado de México. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA