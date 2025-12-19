Después de que Javier “Chicharito” Hernández saliera de Chivas en días recientes, un periodista deportivo afirmó que, de no encontrar retorno profesional en el futbol, el originario de Guadalajara podría incorporarse al equipo de ESPN como comentarista. Aquí los detalles.

El periodista Juan Pablo Fernández, hijo del legendario José Ramón Fernández (Joserra) , publicó en sus redes sociales que si Javier Hernández no logra volver a un equipo para enero de 2026, “ estaría sentado como comentarista en las mesas de ESPN ”.

Publicación del periodista. X / @JuanPabloFdz

Hasta el final de la redacción de esta nota, “Chicharito” no ha desmentido esta afirmación en sus cuentas de redes sociales, del mismo modo que ESPN se ha mantenido en silencio.

La salida de Chicharito

El pasado 11 de diciembre, Chivas dio a conocer la salida de Javier Hernández por segunda ocasión. En un comunicado oficial, el club Guadalajara reconoció que el tapatío “ aportó toda su experiencia y representó una guía como futbolista para varios de los integrantes más jóvenes del plantel”.

Con Chivas, en su primera etapa, conquistó el Torneo Apertura 2006 de la Liga MX y el de goleo individual del Bicentenario 2010 antes de emprender una carrera internacional.

Con 52 tantos, su nombre está grabado como el máximo anotador de la Selección Mexicana, con la que disputó tres Mundiales organizados por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) , mismas en las que es actualmente reconocido como el segundo máximo goleador mexicano, con cuatro tantos.

La despedida en redes sociales

Desde el perfil oficial de Chivas, el club Guadalajara despidió con mucho cariño y reconocimiento a “Chicharito”. Acompañó una fotografía suya con un entrañable mensaje: “ El club agradece su entrega y pasión durante los casi dos años de esta segunda etapa como rojiblanco y sabe que, en cada oportunidad, seguirá apoyando y demostrando el profundo amor que siente por la institución y sus colores. Javier, te deseamos el mayor de los éxitos en la ruta que emprendas de aquí en adelante. ”

Mensaje de Chivas para Javier Hernández. X / @Chivas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF