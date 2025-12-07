Luego del partido entre Toluca y Monterrey el pasado sábado y el marcador global de la serie terminara 3-3, los Diablos Rojos avanzaron a la disputa por el título del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Tras esta derrota, Domenec Torrent , director técnico de Rayados, confesó desconocer qué pasaría con su futuro.

Con mucho ímpetu en el tramo final del partido contra el Toluca, en el Estadio Nemesio Diez, los Rayados pagaron cara la derrota (3-2) y se quedaron a un solo gol de clasificar a la final.

Luego de la dolorosa eliminación, Torrent habló en conferencia de prensa y lamentó que no pudieran terminar en los primeros puestos de la clasificación porque otra historia hubiera sido.

" Cuando veía las estadísticas al final del encuentro todo es tan parejo, la eliminatoria la perdimos por la posición general en la tabla. Tenemos que aprender la importancia de quedar lo más alto posible. No hicimos un final de Fase Regular bueno y lo pagamos caro [...]; por diferencia de un gol, estamos fuera ", declaró.

Lee también: Los mejores memes tras el pase a la Final de Toluca en el Apertura 2025

El incierto futuro del DT de Rayados

El entrenador español aceptó que el Monterrey ofreció una pobre actuación durante el primer tiempo, aunque valoró la reacción que tuvieron sus jugadores luego del descanso.

" Me la sensación de que regalamos 40 minutos. Pusimos a la gente experimentada, de buen pie para tener el balón y fue todo al revés, no lo tuvimos. Si tenemos que caer, tenemos que caer como en la segunda parte. Puedo sentir orgullo de la segunda parte, los jugadores lo dieron todo y estuvieron incluso a punto de darle la vuelta, pero no nos alcanzó ", añadió.

Domenec Torrent evitó hablar del tema arbitral porque considera que no influyó en la eliminación de los Rayados, aunque reconoció que está acostumbrado a otro estilo de silbantes.

Respecto a cómo se ve más adelante, el español dejó en el aire la posibilidad de seguir al frente del Monterrey y prefirió enfocarse en las vacaciones que tendrá en España.

" Me han preguntado qué pasaría con mi futuro y no lo sé. En el futuro, me veo en Girona, mañana o pasado con mi nieta y con mis hijos a descansar. Ellos [jugadores] tienen descanso 15 días para recuperarse y el club los va a llamar uno por uno; también vamos a ver lo que pasa con el entrenador ", respondió.

El exdirector técnico del Atlético San Luis también lamentó que los proyectos en la Liga MX no sean a lo largo plazo, por lo que confirmó que no sabe realmente si continuará en el banquillo de los Rayados.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF