Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 4 de enero de 2026

El clima en El Salto para este domingo 4 de enero anticipa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se establece, el clima presenta un 35% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 36%.Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Martes 6 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Jueves 8 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Viernes 9 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11Sábado 10 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Domingo 11 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá