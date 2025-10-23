Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), canales de baja presión al interior del país; la onda tropical número 39 al sur de Chiapas; una corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura sobre el noroeste y norte del país, y la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte de México, traerán intervalos de chubascos —de 5 a 25 milímetros— en el oeste y sur de Nayarit, el oeste y la costa de Jalisco, y el norte de Colima. En Puerto Vallarta no se descarta la caída de chubascos por la tarde.

¿A qué hora lloverá hoy, 23 de octubre, en Puerto Vallarta?

En Puerto Vallarta, el cielo permanecerá parcialmente nuboso, con temperaturas que oscilarán de los 32 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 23 km/h. En punto de la madrugada, se registró la caída de lluvia —con una acumulación de agua de 1 mm— en el 60% de su región:

01:00 a 02:00 AM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 1 mm

También se reporta oleaje de 1 a 2 metros en los litorales de Jalisco.

Se espera la posible tormenta tropical “Sonia”

Por último, la Conagua reportó que la zona de baja presión, situada al suroeste de las costas de Michoacán, mantiene 30% de probabilidad para posible ciclón en dos días y 70% en siete días. Esta yace a 920 kilómetros al sursuroeste de Punta San Telmo y, se desplaza hacia el oeste a una velocidad de entre 16 y 24 km/h. En caso de evolucionar a tormenta tropical, llevará el nombre de “Sonia” y será el ciclón 17 de la temporada del Pacífico.

ESPECIAL/IAM

Con información del SMN, Conagua, IAM, y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO