Clima HOY: ¿Cuál es el mes más frío del año en Jalisco? Lo que dicen los datos del invierno

Jalisco es uno de los estados con mayor diversidad climática de México, lo que lo convierte en un destino atractivo durante gran parte del año. Sin embargo, conocer cómo se comportan las temperaturas en invierno es importante para quienes planean visitarlo o simplemente quieren entender mejor su clima.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 68% del territorio jalisciense presenta un clima cálido subhúmedo. En la zona costera y el centro del Estado predomina el clima templado subhúmedo, al igual que en las áreas altas de las sierras, mientras que el norte y noreste se caracterizan por condiciones secas y semisecas.

Por su parte, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) señala que el clima cálido subhúmedo se distingue por una temperatura media anual superior a los 20 grados Celsius y una baja oscilación térmica diaria. Aunque cuenta con una temporada de lluvias bien definida en verano, el invierno suele ser seco.

¿Cuál es el mes más frío del año en Jalisco?

La temporada de lluvias en Jalisco se concentra principalmente en el verano. En contraste, el invierno es el periodo más seco del año y también uno de los más propensos a la contaminación, pese a que pueden presentarse lluvias aisladas, sobre todo al inicio de la estación.

Según datos del Inegi, la temperatura media anual del estado es de 20.5 grados Celsius. Los valores más altos se registran entre abril, mayo y junio, cuando las temperaturas pueden superar los 30 grados.

En cambio, el mes más frío del año en Jalisco es enero, cuando se presentan las temperaturas más bajas, influenciadas por el ingreso de frentes fríos, humedad proveniente del océano Pacífico y periodos de menor radiación solar en comparación con otros meses.

De acuerdo con el portal WeatherSpark, durante enero las temperaturas máximas diarias rondan los 24 grados Celsius y rara vez superan los 27 grados. Las mínimas, en tanto, se ubican alrededor de los 7 grados, con descensos poco frecuentes por debajo de 1 grado o por encima de 10 grados Celsius.

El lugar del Estado donde se pueden registrar nevadas es el Nevado de Colima.

