Frente frío 22 desata heladas en zonas del país

El frente frío número 22 se aproxima al territorio nacional este jueves 18 de diciembre, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Este día, una vaguada polar en niveles medios y altos de la atmósfera y canales de baja presión en el interior del territorio nacional, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro y sureste del país, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán, así como lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.

No te pierdas: Frío pega en Guadalajara y se mantendrá los próximos días

Asimismo, se prevé ambiente frío a muy frío en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer en zonas altas .

Durante la tarde, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noreste del territorio nacional , interaccionará con una línea seca y con la corriente en chorro polar, generando vientos fuertes con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 18 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

El viernes, el frente frío se extenderá sobre el norte del golfo de México hasta el noreste del país , interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el oriente y sureste del territorio mexicano generando lluvias puntuales fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, chubascos en Puebla y lluvias aisladas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Tlaxcala; así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz.

El sábado, el sistema frontal se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del golfo de México, dejando de afectar al país. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, aunado a divergencia sobre la península de Yucatán, ocasionarán lluvias fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo, chubascos en Chiapas, Tabasco y Yucatán, así como lluvias aisladas en Puebla y Guerrero.

El domingo, un canal de baja presión se extenderá sobre el oriente y sureste del país, se combinará con divergencia y con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originando lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en las mencionadas regiones, además de la península de Yucatán y zonas del centro y sur de la República Mexicana, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Durante el período de pronóstico, prevalecerá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas altas, así como ambiente cálido por la tarde . A su vez, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera en el noroeste del territorio nacional propiciará condiciones de tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte, noroeste y occidente del país, favoreciendo un ascenso de las temperaturas vespertinas en dichas regiones, manteniéndose ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche debido al predominio de cielo despejado.

X / @conagua_clima

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA