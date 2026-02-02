Lunes, 02 de Febrero 2026

Calidad del Aire AMG: Así amanece Guadalajara HOY lunes 2 de febrero

Según SEMADET, la mañana de este 2 de febrero se registra mala calidad del aire en la estación Miravalle; aquí te compartimos otros puntos de la ciudad con estos mismos registros

Por: El Informador

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud. EL INFORMADOR / ARCHIVO

De  acuerdo a reportes del Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET),  este domingo 2 de febrero de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta  su calidad del aire en algunas zonas como Buenas y otras como aceptables. 

Según informes de SEMADET, la mañana de este 2 de febrero se registra un nivel de riesgo alto registrado en la estación Miravalle, así como en la estación Santa Fe, con 107 puntos IMECA. 

Índice de calidad por zonas

  • Santa Margarita: 44 puntos IMECA
  • Santa Anita: 74 puntos IMECA
  • Las Pintas:  104 puntos IMECA
  • Miravalle: 70 puntos IMECA
  • Tlaquepaque: 65 puntos IMECA
  • Oblatos: 49 puntos IMECA
  • Santa Fe: 107 puntos IMECA
Afectaciones por mala calidad del aire

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptible a esto. 

Recomendaciones para protegerse de la mala calidad del aire

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

  • Prohibido realizar cualquier tipo de quema.
  • Reducir el uso de vehículos.
  • Evitar actividades al aire libre. 
  • Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 años y personas gestantes.

