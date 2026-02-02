Calidad del Aire AMG: Así amanece Guadalajara HOY lunes 2 de febrero

De acuerdo a reportes del Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), este domingo 2 de febrero de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire en algunas zonas como Buenas y otras como aceptables.

Según informes de SEMADET, la mañana de este 2 de febrero se registra un nivel de riesgo alto registrado en la estación Miravalle, así como en la estación Santa Fe, con 107 puntos IMECA.

Índice de calidad por zonas

Santa Margarita: 44 puntos IMECA

Santa Anita: 74 puntos IMECA

Las Pintas: 104 puntos IMECA

Miravalle: 70 puntos IMECA

Tlaquepaque: 65 puntos IMECA

Oblatos: 49 puntos IMECA

Santa Fe: 107 puntos IMECA

ESPECIAL / SEMADET

Afectaciones por mala calidad del aire

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptible a esto.

Recomendaciones para protegerse de la mala calidad del aire

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 años y personas gestantes.

