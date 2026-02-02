Lunes, 02 de Febrero 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 2 de febrero de 2026

El clima en Chapala para este lunes 2 de febrero anticipa que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 70% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Miércoles 4 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Viernes 6 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Domingo 8 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

