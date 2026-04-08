Aunque la sesión extraordinaria de cabildo del Ayuntamiento de Tequila estaba programada para las 19:00 horas —en la que se definiría el cambio de la alcaldesa interina Lorena Rodríguez Rivera —, esta fue cancelada debido a falta de quórum legal para que se llevara a cabo. La misma presidenta municipal y el secretario del Gobierno municipal no acudieron a la reunión.

Cancelan sesión por falta de quórum

Fernando Contreras, síndico del municipio, acusó que la Alcaldesa, el secretario general y los regidores Víctor de Jesús Bañuelos Rivera, José de Jesús Gutiérrez Guzmán, Luz Bertha Cabrera Cortez, Ana Isabel Loreto Castañeda y Guillermo Cordero no se presentaron a la sesión.

“En su momento la gente confió en nosotros. En su momento estuvimos tocando las puertas, creando un mensaje de que daríamos una buena administración. Nos debemos al pueblo, nos debemos a ellos y es tiempo que la gente necesita realmente ver un cambio”, dijo el Síndico del municipio de Tequila.

Llamado a priorizar la legalidad

Puntualizó que no se trata de un tema “político”, sino de legalidad para dar certeza y reconocimiento a los derechos de los habitantes, así como para dar respaldo al Ayuntamiento de Tequila. Dijo que su trabajo consiste en identificar anomalías para que no les genere “consecuencias económicas”.

Posible aspiración a la alcaldía

No descartó que pueda postularse como Alcalde del municipio: “Todos nuestros compañeros, 11 regidores, tienen la misma posibilidad: si ellos designan que continúe nuestra compañera Lorena Marisol, sin ningún problema. Yo no tengo un tema personal, tengo un compromiso con la sociedad”.

Buscan corregir irregularidades en votación

A la sesión de hoy sólo acudieron cinco regidores del Ayuntamiento. Contreras enfatizó en que se busca resolver errores de la primera votación en la que fue elegida Rodeíguez Rivera, pues no se cumplió con el número de votos requeridos para ser designada alcaldesa.

Reconoció que Tequila necesita la ayuda del Gobierno estatal y federal. “Tequila necesita de todos, necesita de nuestros ciudadanos, de nuestros funcionarios, de todas las áreas, de nuestros electores, de nuestros regidores. Pero también del Gobierno estatal, del Gobierno federal, de los programas sociales [...]. Les exhortaría que nos dejaran trabajar porque queremos un bien para nuestro municipio”, concluyó.

EE