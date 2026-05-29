Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 29 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 29 de mayo determina que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 17%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Viernes 5 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

