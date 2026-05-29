Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 29 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 29 de mayo determina que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 17%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Viernes 5 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tonalá