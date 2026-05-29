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Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 29 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 29 de mayo de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 29 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este viernes 29 de mayo prevé que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 14%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Jueves 4 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Viernes 5 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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