Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 29 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este viernes 29 de mayo prevé que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 14%.Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Jueves 4 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Viernes 5 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos