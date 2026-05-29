Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 29 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este viernes 29 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se establece, el clima presenta un 61% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 30%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Viernes 5 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos