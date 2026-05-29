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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 29 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 29 de mayo de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 29 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este viernes 29 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se establece, el clima presenta un 61% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 30%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Viernes 5 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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